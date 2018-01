Das könnte sie gewesen sein: Die Fahrt, die Träume erfüllt. Das denkt Beat Feuz.

Bestzeit, Jubel, Freudenschrei.

Es ist Samstag – und er irrt sich.

Das könnte sie gewesen sein: Die Fahrt, die Träume erfüllt. Das denkt Daniel Yule.

Bestzeit, Jubel, Freudenschrei.

Es ist Sonntag – und er hat recht.

Beat Feuz träumt vom Sieg in der Abfahrt in Kitzbühel. Eine Woche zuvor hat er in Wengen gewonnen. Er träumt vom Double. Als er nach seiner Fahrt in der Leaderbox ankommt, sagt Kjetil Jansrud zu Feuz: «Das nimmt dir keiner mehr.»

Thomas Dressen bricht das Versprechen. Er fährt mit Nummer 19 Bestzeit und gewinnt als erster Deutscher seit Sepp Ferstl, der 1978 und 1979 gewann. «Wollt ihr mich verarschen?» Es war das Erste, das Dressen denkt beim Blick auf die Resultattafel. Feuz bleibt Rang zwei, wie schon 2016.

Daniel Yule träumt vom ersten Podestplatz im Weltcup. «Nicht wieder Rang vier», denkt er, als er mit Bestzeit ins Ziel kommt und die Angst den anfänglichen Jubel über die super Fahrt verdrängt. Noch stehen drei Athleten am Start. «Dieses Mal muss es klappen», sagt er sich selbst.

Michael Matt tut ihm den Gefallen. Der Österreicher scheidet mit deutlicher Bestzeit aus. So fährt Yule hinter Sieger Henrik Kristoffersen und Marcel Hirscher auf Rang drei und erfüllt sich den Traum. «Henrik und Marcel fahren in einer anderen Welt», sagt er und verliert fast eine Sekunde auf Hirscher und 1,35 Sekunden auf Kristoffersen.

Tragödien relativieren Träume

Dressen fährt normalerweise nicht in einer anderen Welt. Aber im Weltcup hat sich der 24-Jährige etabliert und war Anfang Saison in Beaver als Dritter erstmals auf das Podest gefahren. In Kitzbühel nutzt er die verbesserten Wetterbedingungen bei seiner Fahrt. «Wer weiss, vielleicht hat ja von oben jemand zugeschaut und hat die Sonne ein bisschen mehr scheinen lassen bei mir», sagt er und denkt an seinen tödlich verunglückten Vater Dirk. Dieser war 2005 als Juniorentrainer in Sölden, als bei einem Helikopter ein Tragseil riss und ein gut 750 kg schwerer Betonblock auf eine Gondel stürzte. Dirk Dressen war eines von neun Todesopfern.