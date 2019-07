Im Abschlusstraining in der Swisspor-Arena gestern Abend trainierten die Färinger mit Matchtrikots, was auf den ersten Blick speziell anmutete. Dem Team von Klaksvik zu unterstellen, sie würden nicht professionell arbeiten, wäre aber falsch. «Wir sind sehr professionell», sagt Thomassen, der ein Team von sieben Vollprofis und von Halbprofis trainiert. «Auch wenn wir nicht nur Profispieler haben, trainieren wir sechsmal in der Woche und haben einen grossen Staff», sagt Thomassen, der einst 13 Länderspiele für die Färöer-Inseln bestritten hat.

Das heutige Spiel sei für die Spieler von Klaksvik keines, das sehr speziell sei.