Die beiden Bündner waren während eines Jahrzehnts die wichtigsten Sekundanten von Cologna. Die einzigen Schweizer Langläufer, die sich im Weltcup auch in Richtung Top 10 orientieren durften.

Diese Zeiten sind vorbei, für die Winterspiele in Pyeongchang müssen sich die beiden Dinosaurier zuerst einmal teamintern durchsetzen. Den reservierten Platz in der Staffel gibt es nicht mehr. Diese Tatsache ist nicht nur dem Alter der zwei oder der aufstrebenden Konkurrenz geschuldet. Bei beiden lief in den letzten Jahren einiges schief.

Die letzten Olympischen Spiele der Karriere

Toni Livers versuchte in den letzten Wintern den Spagat, startete für die Schweiz im Weltcup und für das Team Rossignol in der prestigeträchtigen Serie der Langdistanzrennen (World Loppet Cup). Angesichts dieser Doppelbelastung vielleicht kein Zufall, dass Livers im Frühjahr genau zum Saisonhöhepunkt, der WM in Lahti, krank wurde. Für die Staffel fiel er aus, das 50-km-Rennen endete mit einem mehr als enttäuschenden 37. Rang.

Höchste Zeit also, um für die letzten Olympischen Spiele der Karriere etwas zu ändern. Livers verzichtet in dieser Saison auf Einsätze in der Volkslaufserie. Er gibt Vollgas für den Weltcup und lässt die Extrawurst, die er bisher im Schweizer Männerteam einforderte, links liegen. Bei Livers selbst hat die teaminterne Konkurrenzsituation offensichtlich in der Saisonvorbereitung zu einer Spur zu viel Trainingsfleiss geführt.