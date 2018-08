Die grosse Anzahl an Wettkämpfen führte aber auch zu mehr Konkurrenz. «Wir verloren im Vergleich zu anderen Jahren wohl etwas an Aufmerksamkeit – vor allem wenn es keine Medaille gab», sagte Felix Stingelin, der Chef Leistungssport des Schweizerischen Turnverbands.

Dass der Event in vier Jahren eine Fortsetzung erleben wird, ist klar – wann, wo und welcher Grösse ist offen. «Es gibt viele Sachen, die zu verbessern sind. Aber jetzt wissen wir, was in der Praxis funktioniert und was nicht», so Jörg. Interessen gibt es einige. «Konkret ist aber noch nichts.»

Am letzten Tag profitierte aber auch der STV von dem allgemeinen Interesse. Den Reckfinal mit dem Sieg von Oliver Hegi verfolgten bei SRF bis zu knapp 350'000 Zuschauer (39,2 Prozent Marktanteil).

Die höchsten Einschaltquoten generierte wenige Stunden später die 4x100-m-Staffel der Frauen mit 441'000 Zuschauern (29,9 Prozent Marktanteil). «Wenn der Sport als Ganzes gewinnt, dann ist es eine positive Sache», so Stingelin.

Auch die Sportler spürten das erhöhte Interesse. Am Ablauf selbst änderte sich für sie im Vergleich zu anderen Titelkämpfen allerdings nichts. Die meisten flogen für ihre Wettkämpfe ein, von den anderen Sportarten bekamen sie vor Ort kaum etwas mit. «Dass es ein Multi-Event ist, habe ich zuhause gespürt, weil im Fernsehen der ganze Tag Sport lief», sagte Triathlon-Europameisterin Nicola Spirig.

Oberstes Ziel Nachhaltigkeit

Ziel der Macher ist es, dass in Zukunft für die Athleten mehr Begegnungsstätten geschaffen werden. «Es gibt aber intelligentere Lösungen als ein gemeinsames Athleten-Dorf», sagte Jörg. Ein solches bedeute, zusätzliche Infrastruktur zu bauen, was nicht in seinem Sinn sei. Jörg schwebt auch vor, die Zuschauer vor Ort noch mehr einzubeziehen und sogenannte "Participating-Events" durchzuführen. Auf ein Volksradrennen in Glasgow wurde aus logistischen Gründen verzichtet.

Dass auch die Leichtathletik in derselben Stadt wie die anderen Sportarten stattfinden soll, sei zwar ein Wunsch, «aber nicht um jeden Preis», so Jörg. Die Organisatoren profitierten bei der Premiere sowohl von der Sportbegeisterung der Briten in Glasgow als auch von der Leichtathletik-Affinität der Menschen in Berlin. Die Kosten für die Events beliefen sich auf rund 150 Millionen Franken.