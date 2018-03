Die Berner schossen auch ohne den geschonten Hoarau durch Nsame, Assalé, Schick und Bertone vier Tore. «Es war ein Arbeitssieg, aber wir haben uns das Glück erarbeitet», sagte Goalie Marco Wölfli.

3. Grünes Licht für den Videobeweis

Der International Football Association Board (IFAB) hat den Videobeweis offiziell ins Regelwerk aufgenommen. Es wird den Verbänden überlassen, ob sie ihn in ihren Wettbewerben einsetzen wollen. Nach Deutschland und Italien werden ihn aber auch Spanien und Frankreich einführen. In England wird er derzeit im Cup getestet und sorgt für hochrote Köpfe. In der Bundesliga dagegen beruhigen sich die Gemüter allmählich. Nun deutet sogar alles darauf hin, dass der Videobeweis in Russland erstmals auch bei der Fifa-WM zum Zuge kommt. Die Uefa dagegen wartet in der Champions League noch zu.

4. Gavranovic trifft für Dinamo Zagreb

Im Januar hat in Kroatien Mario Gavranovic von Meister HNK Rijeka zum Rekordchampion Dinamo Zagreb gewechselt und damit grosse Chancen, erneut Meister zu werden. Die Mannschaft aus der Hauptstadt liegt neun Punkte vor Hajduk Split und hat noch ein Spiel in der Hinterhand. Gavranovic hat sich bei Dinamo auf Anhieb einen Stammplatz gesichert und war am Sonntag im dritten Spiel erstmals Torschütze und Matchwinner. Sein Treffer in der 50. Minute bedeutete den 1:0-Sieg gegen Slaven Belupo. Weil Haris Seferovic bei Benfica Lissabon offenbar keine Rolle mehr spielt, steigen Gavranovics Nati-Chancen.

5. Davide Astoris Tod schockt Italien

Italien trauert um Davide Astori. Der 31-jährige Captain der AC Fiorentina war am Sonntag vor dem Spiel bei Udinese tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden worden. Man geht von Herzversagen, einem plötzlichen Herzstillstand im Schlaf, aus. Der Verteidiger hinterlässt eine Frau und eine erst vor zwei Wochen auf die Welt gekommene Tochter.