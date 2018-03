1 Der Mist ist geführt: YB wird Meister

Nun wird es so richtig eng für den FC Basel. Sein Vorsprung auf St. Gallen ist bis auf zwei Punkte zusammengeschmolzen. Und damit allmählich der zweite Platz in Gefahr, der zur Teilnahme an den Qualifikationsspielen zur Champions League berechtigt.

Auch wenn dieser Fall – St. Gallen vor dem FCB – kaum eintreffen wird, ist seit gestern klar: Der FC Basel wird erstmals seit 2009 nicht Schweizer Meister, die Young Boys nach 32-jähriger Durststrecke dagegen schon.

Nach einer schwachen Vorstellung des FCB und einer 0:1-Niederlage in Luzern beträgt der Rückstand auf die Berner nun 17 Punkte. Selbst wenn Rotblau seine Nachholspiele in Lausanne und gegen den FC Zürich gewinnen sollte, hinkte es noch immer elf Zähler hinter dem Leader her.

Nein, das Titelrennen ist entschieden. Es ist angesichts der Leistungsstärke von YB unvorstellbar, dass es in seinen elf noch ausstehenden Spielen so sehr patzt, dass die Basler zum neunten Mal in Folge Meister werden könnten.

Wer einwendet, der Begriff «veryoungboysen» sei einst nicht ohne Grund kreiert worden, übersieht, dass in Bern eine Mannschaft am Werk ist wie seit ewig nicht mehr. Eine, die auch mal nur mässig spielen kann, um dennoch wie gegen GC zu einem ungefährdeten 3:1-Sieg zu kommen. Die in der Liga nun schon sieben Mal hintereinander gewonnen und dem FCB im Cup den Meister gezeigt hat.

Nein, das wird für den FC Basel nichts mehr mit der Titelverteidigung. Vier Tage nach dem Überraschungssieg in der Champions League gegen Manchester City hat die Mannschaft wieder ihr eingefallenes, blasses Super-League-Gesicht des Jahres 2018 gezeigt. Wer in drei von vier Spielen kein Tor schiesst und nur drei Punkte holt, kann nicht Erster werden, wenn der Konkurrent so konstant spielt, wie YB es tut.

Ist es überhaupt schon einmal vorgekommen, dass zu einem vergleichbaren Zeitpunkt ein solcher Vorsprung noch verspielt worden ist?