Mit der Auslosung der Gruppen beginnt der Countdown für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland. 1300 Gäste, unter ihnen der russische Präsident Wladimir Putin, nehmen an der Gala im Kreml-Palast statt. Verfolgen Sie die Auslosung der WM-Gruppen ab 16.00 Uhr in unserem Liveticker.