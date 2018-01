Doch für Djokovic, der in seiner Karriere bisher 110 Millionen Dollar an Preisgeld eingespielt hat, ist das offenbar nicht genug. So habe er nach dem offiziellen Teil die Bühne betreten und alle Nicht-Spieler aufgefordert, den Saal zu verlassen, berichten britische Medien. Danach habe er sich nicht nur für mehr Preisgeld ausgesprochen, sondern auch die Gründung einer Gewerkschaft angeregt. Das wäre eine Revolution. Bisher wird die Männer-Tour von Turnierdirektoren, Trainern und einem Spielerrat gemeinschaftlich organisiert.

Seit einem Jahr ist Novak Djokovic Präsident des Spielerrats. Er war mit dem Versprechen angetreten, die Interessen der Spieler mit mehr Vehemenz zu vertreten. Denn zuletzt galt dieser Rat als zahnloser Tiger. So trat Rafael Nadal Ende 2016 desillusioniert ab. Er hatte sich jahrelang vergeblich für eine Zweijahres-Weltrangliste und die Verlängerung der Sandsaison eingesetzt.

Wir haben noch genügend Zeit, um zu diskutieren

Bei Fragen zu Djokovics Vorstoss gab er sich entsprechend wortkarg: «Jetzt will ich Tennis spielen. Wir haben noch genügend Zeit, um über diese Dinge zu diskutieren.» Roger Federer bestätigte, dass die Gründung einer Gewerkschaft ein Thema gewesen sei, störte sich aber an der Indiskretion. «Es ist wichtig, dass wir am gleichen Strick ziehen und gewisse Dinge für uns behalten. Nur dann können wir etwas erreichen. Sonst schaffen wir nichts und kommen nicht vom Fleck.»

Kevin Anderson, der Vize-Präsident des Spielerrats, sagte, es gehe zwar um eine Erhöhung des Preisgelds, zentral sei aber die Verteilung. So sollen schlechter klassierte Spieler proportional stärker partizipieren. Der Ruf nach mehr Preisgeld wirkt darum befremdlich, weil die vier Grand-Slam-Turniere diese in den letzten Jahren bereits nach oben geschraubt haben. So erhält der Melbourne-Sieger in diesem Jahr vier Millionen Franken.