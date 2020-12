Der Price ist heiss: Die Darts-Weltnummer drei spielt um den WM-Titel

Keiner jubelt so inbrünstig, es gibt aber auch kaum einen, der so polarisiert wie er: Gerwyn Price. Am 18. November 2018 hatte der Waliser in Wolverhampton soeben den Grand Slam of Darts gewonnen, als der Belgier Kim Huybrechts, damals die Nummer 18 der Welt, freudig in sein Smartphone tippte: «Ich bin glücklich, dass ich nicht mehr der meistgehasste Spieler bin», gefolgt von vielen Smileys. Ob Huybrechts bis dahin tatsächlich der unbeliebteste Profidarter der Welt gewesen war, lässt sich nicht eruieren. Der heissblütige Price hingegen, der sich den Darts-Nickname Iceman gab, gilt seither als Rüpel in der Szene. Provokationen, übertriebene Jubelszenen ins Gesicht des Gegners nach erfolgreichen Würfen und aufreizend langsames Aufnehmen der Darts – so brachte er den zweimaligen Weltmeister Gary Anderson aus Schottland zur Weissglut.

Doch wie kommt ein Kraftprotz mit keinem Gramm Fett zu viel am Körper überhaupt dazu, im Darts sein Geld zu verdienen? Price spielte bis 2014 als Rugbyspieler in der Welsh Premier Division. «Ich hörte wegen des Darts auf, als ich darin so richtig gut wurde und die Tour Card gewann.» Mit dieser ist man berechtigt, PDC-Turniere zu spielen. «Ab diesem Zeitpunkt wurde es für mich zu stressig, beides zu spielen.» Ausserdem schien es ihm zu riskant, weiterhin als Halbprofi in der rauen Sportart zu verbleiben, die Verletzungsgefahr zu gross, als er sich bewusst wurde, dass er in der Rangliste der Professional Darts Corporation immer höher kletterte. Er erkannte sein Talent und nahm sich fortan vor: «Nun ziehe ich den Dartsprofis das Geld aus der Tasche.» Das Rugby vermisst er seither nur mässig, aber seine Kumpels aus dieser Zeit umso mehr: «Mit meinen Mannschaftskameraden nach den Spielen loszuziehen und gemeinsam lachen: Das vermisse ich.»

Möglichst viele Häuschen kaufen bis zum 50. Geburtstag

Den Namen Iceman erhielt Price von seinen Rugby-Freunden, «also blieb ich dabei». Passend dazu ertönt der Song «Ice Ice Baby» von Vanilla Ice, wenn der 35-Jährige aus Cardiff die Bühne betritt. Und bevor er diese 2018 in Wolverhampton verliess, provozierte er weiter. Im Siegerinterview legte er verbal gegen Anderson nach. Der habe halt «Pech», wenn es etwas länger dauern würde. «Und überhaupt habe ich gewusst, dass Anderson unter dem Druck zusammenbricht.» Die Buhrufe des Publikums kümmerten ihn nicht. «Wenn es gegen mich ist, spiele ich besser. Buht das nächste Mal doch noch mehr», forderte er die Fans auf.