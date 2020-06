Der Niedergang des Heimvorteils im Fussball: Aber braucht es die Fans überhaupt?

Um eines gleich klarzustellen: Ja, es gibt ihn, den Heimvorteil. Die Zahlen sprechen hier eine sehr deutliche Sprache. Alle Teams, die in den vergangenen Jahren regelmässig in den beiden obersten Schweizer Ligen spielten, haben in Heimspielen deutlich mehr Punkte geholt als auswärts. Unsere Rangliste zeigt, wie die derzeitigen Super- und Challenge-League-Teams in den vergangenen 40 Jahren vom Heimvorteil profitiert haben.

St. Gallen, die Young Boys oder Basel? Wer Meisterprognosen abgeben will, kommt um eine Frage nicht herum: Welchen Einfluss haben die Zuschauer auf die Resultate? Oder besser gesagt: die in den Corona-Geisterspielen fehlenden Zuschauer? Wer nach Antworten sucht, merkt vor allem eines: Der Heimvorteil ist eine komplexe Variable.

Wenn in den kommenden Wochen coronabedingt auch in der Schweiz ohne Zuschauer gespielt wird, müsste dieser Heimvorteil damit eigentlich kleiner werden. Oder? Der Blick in die Bundesliga, die bereits sieben Geisterrunden hinter sich hat, deutet darauf hin. In bisher 63 Spielen ohne Zuschauer gab es nur 25 Prozent Heimsiege, zuvor waren es in 225 Partien mehr als 40 Prozent gewesen.

Die Zuschauer im Stadion scheinen also tatsächlich direkten Einfluss zu haben. Nur: Es ist ein statistisch heikler und unwissenschaftlicher Blick – denn die Zahlenbasis der Versuchsanordnung ist klein. Und in der 2. Bundesliga, die ebenfalls 63 Geisterspiele hinter sich hat, ist kaum ein Effekt zu erkennen, wenn ohne Zuschauer gespielt wird.

Untersuchungen hätten gezeigt, dass die Zuschauerzahl im Stadion kaum oder fast gar nicht mit dem Spielausgang in Zusammenhang stehe. Memmert beruft sich dabei auf zwei Studien. Zum einen habe die These in der Saison 2006/2007 in Italien überprüft werden können. Damals mussten aus Sicherheitsgründen 20 Spiele vor leeren Rängen ausgetragen werden – eine noch kleinere, weniger belastbare Datenmenge zwar als derzeit in der Bundesliga. Aber: Es zeigte sich kein statistisch relevanter Unterschied zu Spielen mit Zuschauern.

Für die Heimstärkenstatistik haben wir gegen 100'000 Partien aus der Super League, der Challenge League sowie aus den fünf grossen Ligen Europas (England, Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich) auf der Fussball-Statistikseite transfermarkt.ch zusammengetragen. Die Schweizer Daten reichen bis 1942 zurück, jene aus den anderen Ligen bis in die 1950er- oder 1960er-Jahre. Wir zählen zusammen, wie gross der Anteil an zu Hause gewonnenen Punkten bei den verschiedenen Teams ausfällt. Dabei wenden wir die 1995 eingeführte Dreipunkte-Regel auch auf die vorherigen Saisons an, um überhaupt einen relevanten Vergleich zu erhalten. Weshalb wir nicht die absolut geholten Heimpunkte vergleichen? Weil dann die dominanten Teams wie der FC Basel in den vergangenen 20 Jahren oder Bayern München zuoberst stehen – und nicht jene Teams, die zu Hause verhältnismässig besser abschneiden als auswärts. Eine Schwäche hat die Erfassung aber damit: Sehr dominante Teams, die auch auswärts ebenfalls fast alle Spiele gewinnen, haben automatisch einen tieferen Wert bei der Heimstärke. Zudem ist die Aussagekraft bei Teams, die während einer Saison nur sehr wenige Punkte holen, kleiner. Die Tendenzen über die Jahre haben dennoch eine statistische Relevanz.

Was der Sportwissenschafter Memmert herausgefunden hat: In den höheren Ligen kassieren die Gastmannschaften bei jeweils zwei Karten für beide Teams im Mittel 0,5 gelbe Karten mehr als die Heimmannschaft. Der Schiedsrichter scheint also beeinflusst zu werden. Hier sei der Faktor Lautstärke entscheidend. Memmert sagt:

Aaraus Sportchef Sandro Burki, der von 2006 bis 2017 für den Club spielte, sagt dazu: «Es herrscht eine besondere Atmosphäre im Brügglifeld.» Gespräche mit früheren Gegenspielern zeigten, dass sich die meisten auf die Spiele in Aarau freuten, gleichzeitig aber grossen Respekt davor hatten. «Es beginnt mit dem Eintritt ins Stadion, bei dem sich die Spieler durch die Zuschauer zwängen müssen. Dann die Nähe der Fans zum Spielfeld, der Duft von Bier und Bratwurst in der Luft und eine Heimmannschaft, die sich vor eigenem Publikum die Seele aus dem Leib rennt – all das kann einschüchternd wirken.»

Der Heimvorteil ist also schwer zu greifen. Eine griffige, deutliche Tendenz aber gibt es: Unsere Analyse von 100'000 Spielen hat gezeigt, dass der Heimvorteil in den vergangenen Jahren sehr stark abgenommen hat, dies über alle untersuchten Ligen hinweg.

Die Übersicht zu Schweizer Clubs zeigt Ähnliches. Auch Aarau hat an Heimstärke nachgelassen in den vergangenen Jahren, wenn auch nicht ganz so deutlich wie andere Clubs:

Als weiteren möglichen Grund für den Niedergang des Heimvorteils nennt er die immer kleiner werdenden Reisestrapazen. «Zu meiner Zeit mussten wir am Tag des Spiels frühmorgens in den Zug sitzen und fünf Stunden nach Sion fahren. Wenn wir Glück hatten, konnten wir uns vor dem Match noch kurz in einem Hotel ausruhen.» Das sei heute natürlich etwas völlig anderes.

Auffallend in unserer Analyse ist die Heimstärke in der französischen und spanischen, teils auch in der deutschen Liga bis in die 1990er-Jahre. England hingegen liegt, trotz für seine gerade in jener Zeit als Tollhäuser bekannten Stadien, auf dem Niveau der Schweizer Ligen. Liegt's tatsächlich an den in Spanien und Frankreich etwas grösseren Distanzen und Hinreisewegen als in England?

Veränderte die 3-Punkteregel den Heimvorteil?

Odermatt spricht noch einen weiteren Grund für den Niedergang des Heimvorteils an: die Einführung der 3-Punkte-Regel. Heutzutage seien Unentschieden eher zwei verlorene als ein gewonnener Punkt. Das sei früher anders gewesen.

Man habe sich beispielsweise in Zürich oder St.Gallen eher mit einem Punkt zufrieden gegeben und habe in der 80. Minute beim Stand von 1:1 nicht immer auf Sieg gespielt. Aussenseiter hätten so zu Hause eher einmal einen Punkt retten können als nach der Einführung der Regel Mitte der 1990er-Jahre.

Alain Wiss: «Die Spieler sind heute mental besser geschult»

Einen weiteren Punkt erwähnt FC-Aarau-Sportchef Burki: «Während die meisten Klubs ihre Stadien renoviert oder neue Arenen bezogen haben, hat sich in Aarau in den vergangenen 30 Jahren nichts verändert.» Wirtschaftlich sei das zwar ein Nachteil, sportlich aber das Gegenteil: