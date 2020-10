Gross ist die Posse um die am Dienstag startende Champions League. Während in vielen Ländern die Coronazahlen wieder steigen, wird in der «Königsklasse» wieder um Millionen gekickt. Das Highlight am ersten Abend bildet die Affiche zwischen Paris Saint-Germain und Manchester United. Verfolgen Sie die Partie ab 21.00 Uhr hier im Liveticker.