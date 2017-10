Es ist nicht so, dass Früh unfehlbar ist. Seine integrative Kraft hat ihm nicht nur Glücksmomente beschert. Ausgerechnet Hüppi – denkt er sich wohl in diesen Tagen – diskreditiert mich heute in den Medien. Es wäre für Früh die einfachste Sache der Welt gewesen, damals, 2010, Hüppi abzuservieren. Schliesslich manövrierte dieser als Präsident ungebremst Richtung Abgrund. Doch Hüppi klammerte sich an ein prestigeträchtiges Amt im Klub wie ein Schiffbrüchiger an einen Baumstamm. Früh bewies Grösse. Er wollte nicht, dass sein Vorgänger das Gesicht verliert und bot ihm den Posten des Vize-Präsidenten an.

Auch hat Früh für seine Loyalität, die bisweilen in Nibelungentreue gipfelt, schon teuer bezahlt. Pascal Kesseli, bis vor kurzem CEO der Event AG, ist ein guter Verkäufer der eigenen Sache. Aber ein nicht ganz so guter Verkäufer der Sache FCSG. Aus neutralen Kreisen hört man: Zöge man Frühs Vermarktungserfolge ab, schriebe die Event AG seit Jahren rote Zahlen. Weiter hört man: Kesseli baute eine Hausmacht auf, indem er Menschen für sich einnahm und Gräben bildete. Mit dem Ziel, Früh zu isolieren und die gesamte Macht im Klub zu übernehmen.

In eine Schlammschlacht gezerrt

Wie Insider wissen, soll Kesseli auch als treibende Kraft hinter der Demontage von Trainer Joe Zinnbauer fungiert haben, die am 4. Mai in der Entlassung ein Ende fand. Seine Gehilfen: Sportchef Stübi, Physio Storm, Goalie Herzog, Teammanager Stocklasa und Medienchef Last. Letzterer ist der Einzige, der noch im Klub ist. Zudem hört man, wie Kesseli Mitarbeiter, die er dem «Lager Früh» zuschrieb, vom ersten Arbeitstag an diskreditierte. Beispielsweise Ferrucio Vanin, den Geschäftsführer der Nachwuchs-Abteilung. Und den Technischen Leiter Marco Otero. Dabei leisten beide nachweislich gute Arbeit.

Dölf Früh liess sich erst von Kesseli blenden und hat danach den Fehler gemacht, dessen Machenschaften nicht konsequent zu unterbinden. Quasi als Gegenleistung wird Früh in eine Schlammschlacht gezerrt. Aber auch da braucht es nicht allzu viel Fantasie, um zum Schluss zu kommen, wer diese Schlammschlacht angezettelt, wer die Medien für seine Zwecke benutzte. Früh jedenfalls war es nicht. Die Posse nimmt bisweilen absurde Züge an. Beispielsweise, indem Früh in den Medien vorgeworfen wird, seinen Aktienanteil nicht wie angekündigt reduziert zu haben.

Früh steht für Glaubwürdigkeit

Früh hätte seine Aktien längst verkaufen können. Kein Problem. An Angeboten mangelte es nicht. Aber sollte er an ein Konsortium aus Zug verkaufen? Oder an ausländische Investoren? Oder an Spielerberater? Stellen Sie sich die Entrüstung in der Ostschweiz vor!

Früh will verkaufen, keine Frage. Aber nur an integre, regional verankerte Interessenten. Und er wird verkaufen, ohne sich dabei zu bereichern. Im Gegenteil. Denn jeder Franken, der den Nominalwert übersteigt, fliesst in den Klub und nicht in Frühs rechten, hinteren Hosensack. Nur ist es vielleicht nicht so einfach, vermögende und vernünftige Menschen zu finden, die sich für den FC St. Gallen engagieren, wenn sie registrieren, wie mit einem verdienstvollen Mann wie Früh nun umgegangen wird.

Fazit: Es wäre für den Klub nicht die schlechteste Variante, Früh würde seine Aktien vorläufig behalten. Denn Früh steht für Glaubwürdigkeit, für Seriosität, für Verlässlichkeit und für Innovation. Im volatilen Fussballgeschäft ist das wahnsinnig viel. Aber eben: Das Gedächtnis schreibt mit Bleistift.