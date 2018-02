Beat Feuz ist anders. Während man den anderen Favoriten die Anspannung vor dem Saisonhighlight anmerkt, ist er zwei Tage vor der Olympia-Abfahrt in der Nacht auf Sonntag (3 Uhr MEZ) ganz entspannt. «Warum sollte ich jetzt schon nervös sein? Dafür habe ich ja noch genügend Zeit am Renntag.»

Feuz ist anders. Wengen und Kitzbühel sind es auch. «Auf diesen Strecken gibt es viele Passagen, in denen man sich richtig überwinden muss, um die schnellste Linie zu fahren», sagt Feuz. «Auf der Olympia-Piste gibt es zwar keine richtig langsamen, aber eben auch keine richtig schnellen Abschnitte.» Das wiederum öffnet das Feld der Favoriten. «Hier gibt es extrem viele Athleten, die schnell sein können», sagt Feuz.

Trotzdem ist es gut möglich, dass Feuz der eine unter vielen ist. Der Schweizer ist einzigartig. Nicht nur im Umgang mit der Nervosität. Feuz versteht es, im entscheidenden Moment am schnellsten zu sein. In den anspruchsvollsten Passagen in Wengen und Kitzbühel, aber eben auch in den wichtigsten Rennen abgesehen von den Klassikern.

Drei Saisonhighlights hatte Beat Feuz definiert. Zwei sind vorbei. Am Lauberhorn hat der Emmentaler gewonnen und in Kitzbühel wurde er Zweiter. Jetzt fehlt noch der Auftritt in Südkorea. Geplant ist die Abfahrt an Feuz’ Geburtstag.

Doch für den 11. Februar sind die Wetterprognosen eher schlecht. Schon in St. Moritz, als Feuz Weltmeister wurde, war die Abfahrt an seinem Geburtstag vorgesehen und musste verschoben werden. Wiederholt sich die Geschichte?

Das Wetter als Spielverderber?

Das Wetter könnte sowieso zum Spielverderber für Feuz werden – egal, ob am Sonntag oder an einem anderen Tag. Auf der von Bernhard Russi konzipierten Piste in Pyeongchang ändern sich die Wind- und Sichtverhältnisse sehr schnell, was das Rennen zu einer Lotterie machen könnte. Damit würde Feuz seiner Stärken beraubt. «Man hat im Training gesehen, wie stark sich hier ändernde Verhältnisse auswirken», sagt er.