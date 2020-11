Das sind die Noten der Schweizer Nationalspieler beim 1:2 gegen Belgien

Besser als gegen Deutschland, was auch nicht schwierig ist. Passgeber zum 1:0, beim 1:1 passiv, könnte das 2:1 machen, beim zweiten Gegentor wieder passiv.

Hat in seinem dritten Länderspiel wenig zu tun. Ist beim Ausgleich dran – es gibt Goalies, die einen solchen Schuss halten.

Edimilson Fernandes, rechter Aussenläufer: Note 3,5

In der ersten Halbzeit okay, in der zweiten im Zentrum nicht gut.

Djibril Sow, halbrechtes Mittelfeld: Note 3

Von ihm sieht man eigentlich – gar nichts.

Granit Xhaka, halblinkes Mittelfeld: Note 5

Hat bis zur Pause die beste Aura, danach nimmt ihn Petkovic raus – und das Schweizer Zentrum fällt in Belgien auseinander.