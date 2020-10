Das grosse Spektakel: Die Schweiz holt in Deutschland ein 3:3, verspielt aber den Sieg

Das Fazit

Was soll man nach diesem Abend denken? 3:3, sechs Tore, ein Auf und Ab, ein Hin und Her, ein ständiger Fight, ein grosses Spektakel – und zwiespältige Gedanken.

2:0 führte die Schweiz und gewann doch nicht. Je länger das Spiel dauerte, desto mehr übernahmen die Deutschen das Zepter. Sie waren nahe dran, am Ende die Wende zu vollbringen. Es waren bange Momente, kaum mehr ein zusammenhängender Angriff war zu sehen. Dafür viele Bälle, die einfach weggeschlagen wurden. Immer wieder auch kleine Fehler. Erst in den letzten zehn Minuten erholten sich die Schweizer wieder ein wenig.

Das war die eine Seite. Doch es gibt auch eine andere Wahrheit. Die Schweizer vermochten sich zu wehren. Sie wankten, aber fielen nicht. Sie blieben auch nach den vielen Rückschlägen robust, zeigten den unbändigen Willen, dieses Spiel nicht noch zu verlieren. Es gelang. Immerhin.

Shaqiri durfte von Beginn an spielen. Es gelang ihm in den 65 Minuten eine Darbietung, die hoffen lässt. Er hatte viel Licht, bereitete einige Szenen magistral vor, fast schon wie in guten Tagen. Er hatte aber auch etwas Schatten, verlor einige Bälle, manchmal fahrlässig.

Xhaka war ein grossartiger Chef im Mittelfeld, er dirigierte, orchestrierte, hielt die Mannschaft zusammen, als es kritisch wurde. An seiner Seite gelang Freuler das wohl beste Spiel seiner Nati-Karriere. Er stopfte Löcher noch und noch. Er leitete Angriffe ein. Er bereitete ein Tor vor. Und er schoss eines im Stile eines Weltklasse-Stürmers.

Zwei Fakten gibt es gleichwohl, die weh tun: Erstens bleibt die Nati erstmals seit zehn Jahren in fünf Spielen hintereinander sieglos. Damals hiessen die Gegner zwischen Oktober 2009 und Juni 2010 Israel (0:0), Norwegen (0:1), Uruguay (1:3), Costa Rica (0:1) und Italien (1:1). Und zweitens gewinnt die Ukraine gegen Spanien 1:0, was bedeutet, dass der Schweizer Abstieg aus der Liga A der Nations League immer wahrscheinlicher wird.

Die Tore

5. Minute: Gavranovic, 0:1. Nach einem Schweizer Eckball klären die Deutschen nur ungenügend. Freuler köpft den Ball zurück in die Gefahrenzone. Zwei Schweizer stehen im Offside - nicht aber Gavranovic, und dieser trifft ebenfalls per Kopf über Neuer hinweg.

26. Minute: Freuler, 0:2. Ein wunderbarer Konter der Schweizer. Kroos spielt einen Fehlpass, weil Xhaka gedankenschnell dazwischen geht. Dann geht es blitzschnell. Shaqiri weiter auf Gavranovic, der sieht Seferovic, der Stürmer leitet den Ball direkt und herausragend weiter auf Freuler. Und was dann folgt, ist Weltklasse: Neuer verkürzt den Winkel, darum chippt Freuler den Ball über den Bayern-Torhüter hinweg. Jubel!