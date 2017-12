Pascal Erlachner bekennt sich offen zu seiner Homosexualität. «Ich kann hinstehen und sagen: Ja, ich bin schwul - na und? Ich bin reif für diesen Schritt und gespannt, was ich damit auslöse.» Das sagt er im Interview im «SonntagsBlick».

Es ist das erste Outing im Schweizer Profi-Fussball. Der Super-League-Schiedsrichter verrät, dass er seine Neigung jahrelang versteckt hat. «Die ewige Lügerei ist wahnsinnig anstrengend», sagt er. «Ich habe mich auch mit Frauen verabredet. Ich hatte sogar eine Freundin, ja. Vor allem als junger Teenager habe ich es mit Frauen ausprobiert, weil ich nicht wahrhaben wollte, dass ich schwul bin. So nach dem Motto: Vielleicht kommt es ja noch.»

Erlachner, der selber in der ersten und zweiten Liga Fussball spielte, erzählt vom Druck innerhalb einer Mannschaft: «Wenn in der Garderobe jemand gesagt hat: ,Hey, du schwuler Siech!’ oder ,Schau nicht so schwul!’, lachte ich mit und tat so, als fände ich diese Sprüche auch cool. Dabei dachte ich jeweils: ,Pasci, sag ja nichts dazu, sonst fällst du noch auf!’ Ich habe mich in der Kabine verstellt. Nach den Trainings bin ich oft sehr traurig nach Hause gekommen.»