Karius hat bei diesem Vorfall eine Gehirnerschütterung erlitten. Das teilte das Massachusetts General Hospital in Boston nach einem Gehirnscan mit. Wie der behandelnde Arzt Dr. Ross Zafonte mitteilte, existierte daraufhin eine «visuelle räumliche Dysfunktion». Bleibende Schäden müsse der Torhüter aber nicht befürchten.

Ramos hatte in der ersten Halbzeit mit einem Foul bereits Liverpool-Superstar Mohamed Salah ausser Gefecht gesetzt. Karius war am 31. Mai in den USA von Spezialisten untersucht worden. Der 24-jährige Keeper befand sich zu dieser Zeit in den Ferien in Nordamerika.

Beim ersten Patzer hatte Karius den Ball, möglicherweise wegen der Sehstörung, direkt auf den Fuss von Karim Benzema geworfen, der das 1:0 für Real erzielte. Kurz vor Schluss war dem Torhüter der Ball nach einem harmlosen Distanzschuss von Garteh Bale zum 1:3 durch die Hände gerutscht. (pre/sda)