Helm auf und rein ins Getümmel. Am Mittwoch ist Fabian Rohner im Cuphalbfinal gegen GC ein Kunststück gelungen: eingewechselt beim Stand von 1:1 in der 91. Minute, Augenzeuge von Brunners Siegtreffer in der 92. Minute, Einzug in den Cupfinal in der 93. Minute und ausgelassener Jubel vor der Südkurve. Das Besondere aus Rohners Sicht: «Ich habe keinen Ball berührt.»