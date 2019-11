Dank Debütant Cedric Itten: Die Schweiz schlägt Georgien ganz knapp mit 1:0 und steht vor der EM-Quali

Mit dem mühsam erarbeiten 1:0 gegen Georgien machen die Schweizer den wohl alles entscheidenden Schritt, im nächsten Sommer zum vierten Mal in Folge an einem Grossanlass teilzunehmen. Gegen Gibraltar, die Nummer 196 der Fifawelt, brauchen sie am Montag einen Punkt, um in jedem Fall im nächsten Juni an einem der zwölf EM-Austragungsorte ihr Lager aufzuschlagen und sich die Antrittsprämie von knapp zehn Millionen Franken zu sichern. Das alles wird nur möglich, weil der nach Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselte Debütant Cedric Itten mit seinem Kopfballtreffer die Pflichterfüllung bringt. Dabei ist der Weg für die Schweiz vor mit 16400 Zuschauern ausverkauftem Haus in St. Gallen kein leichter, vielmehr ein mühsamer, weil der Gegner aus dem Kaukasus aufsässig und nicht gewillt ist, Geschenke zu verteilen. Für die Mannschaft von Vladimir Weiss geht es in der EM-Qualifikation zwar um nichts mehr, aber der Test ist willkommen für die Playoffs, die sie im März absolviert dank des Siegs in ihrer Nations-League-Gruppe. Erschwerend für die Schweizer ist kurz vor Spielbeginn die Negativmeldung, dass Haris Seferovics angeschlagener Unterschenkel der Vorsicht halber keinen Einsatz zulässt. Weshalb Nationaltrainer Vladimir Petkovic je nach Sichtweise gegen Georgien nun mit Fabian Schär, Xherdan Shaqiri, Breel Embolo und Remo Freuler mindestens fünf Stammspieler fehlen, was kaum eine Mannschaft verkraften kann, schon gar nicht die Schweiz. Für Seferovic rückt Ruben Vargas erstmals in die Startformation des A-Teams, im Sturm setzt Petkovic auf Albian Ajeti, auf den Seiten sollen Edimilson Fernandes und Renato Steffen wirbeln – letztlich sind es vier Wechsel im Vergleich zur letzten Heimpartie vor knapp einem Monat gegen die Iren. Doch die Lösung gegen den doch unterklassigen Widersacher bleibt dieselbe: «Wir suchen unser Heil im Angriff und wollen das im Guten nach Hause bringen.»

Guter Beginn, danach eher Magerkost der Schweizer Vargas, Ajeti, Denis Zakaria, Ricardo Rodriguez und Steffen kommen früh zu Chancen, die Schweizer beginnen stark, sind konzentriert bei der Arbeit, die da lautet: belagern, belagern, belagern, bis die Mauer fällt. Doch das dauert, weil Giorgi Loria im Tor einen passablen Abend erwischt. Nach 20 Minuten müssen die Schweizer plötzlich gar das Glück bemühen, als nach einem Konter Giorgi Kwilitaia im Nachsetzen auf dem Boden sitzend den Ball an den Pfosten lupft. In der Folge bauen die Schweizer ab, was sie nicht daran hindert, kurz vor der Pause in Führung gehen zu müssen; Nico Elvedi und Manuel Akanji verpassen diese aber bei ihren Kopfbällen. So fieberten die Fans in St. Gallen mit:

