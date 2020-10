Daniela Ryf hat «nur» Phantomschmerzen – Wie die Dominatorin des Ironman Hawaii mit den Absagen und Ungewissheit umgeht

In ihrem ersten Sportlerleben war Daniela Ryf relativ erfolgreich auf der Kurzdistanz. Sie war Welt- und Europameisterin bei den Juniorinnen, und 2008, mit 21 Jahren, belegte sie bei den Olympischen Spielen in Peking den siebten Rang. Zwei Jahre später gewann sie ein Weltcup-Rennen in Seoul, holte sich im Wasser aber einen Magendarmvirus, der sie zwei Jahre ausser Gefecht setzen sollte. Sie war schlapp und lustlos, spielte mit dem Gedanken an den Rücktritt. Dann kam im Frühling 2013 Brett Sutton, ein kauziger Australier, der im Sommer zuvor Nicola Spirig zum Olympia-Sieg in London geführt hatte. Und Sutton erkannte, was bis dahin niemandem aufgefallen war: dass Daniela Ryf eine Langdistanztriathletin ist, geboren für Wettkämpfe wie den Ironman Hawaii. Im Sommer 2014 bestritt sie in Zürich ihren ersten Ironman. Und gewann überlegen.



Das war Daniela Ryfs zweite Geburt.

Drei Monate später stand Daniela Ryf erstmals beim Ironman auf Hawaii am Start. Es ist eine der härtesten Ausdauerprüfungen der Welt: 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer auf dem Fahrrad, zum Abschluss ein Marathon: 42,195 Kilometer. Bei Hitze, hoher Luftfeuchtigkeit und starken Winden. Ryf wird bei ihrer Premiere in 9:02:57 Zweite, gut zwei Minuten hinter der Siegerin, Mirinda Carfrae. Seither dreht sich in ihrem Sportlerleben alles um das Rennen auf der Insel Kailua-Kona. Von 2015 bis 2018 gewann die Solothurnerin vier Mal in Folge, zuletzt in einer Zeit von 8:26:18 Stunden mit Streckenrekord. Manchmal, sagt Daniela Ryf, komme es ihr so vor, als sie sie auf dieser Insel geboren. Die Ortschaft auf Big Island, der grössten Insel des Hawaii-Archipels, hat ihr Leben verändert.