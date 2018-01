Coutinho, der in dieser Saison bei Liverpool hinter Mohamed Salah und Roberto Firmino der drittbeste Torschütze war, wird in Barcelona einen Vertrag bis Sommer 2023 unterschreiben und am Montag offiziell vorgestellt. Die festgeschrieben Ablösesumme für den neuen Teamkollegen von Lionel Messi, Luis Suarez und Andres Iniesta beträgt 400 Millionen Euro.