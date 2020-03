Corona und die Sportwelt: Basel-Stadt bewilligt EL-Spiel gegen Frankfurt nicht, Geisterspiele in der Bundesliga

Schweiz: Europa-League-Spiel gegen Frankfurt nicht bewilligt Der Kanton Basel-Stadt schreibt am Montagnachmittag, dass das Europa-League-Rückspiel zwischen dem FC Basel und Eintracht Frankfurt am 19. März nicht stattfinden könne. In einer Medienmitteilung begründet der Kanton: «Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat nach Rücksprache mit dem Kantonalen Krisenstab entschieden, dieses Fussballspiel nicht zu bewilligen – dies mit Blick auf den Gesundheitsschutz der Bevölkerung und vor dem Hintergrund der behördlichen Massnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, sowie die Arbeitslast der Sanität Basel.» Selbst bei einem Geisterspiel sei erfahrungsgemäss davon auszugehen, dass mehrere hundert Fans des Gastclubs nach Basel reisen und sich während des Spiels vor dem Stadion versammeln würden. Der FC Basel reagierte mit Verständnis. Eine Forfait-Niederlage kommt aber offenbar noch nicht in Frage. CEO Roland Heri sagte: «Stand jetzt gehen wir am Donnerstag nach Frankfurt.»

"Besondere Situationen erfordern eine besondere Dosis an Verständnis." Unser CEO Roland Heri nimmt Stellung zum Entscheid der Behörden, dass das UEL-Achtelfinal-Rückspiel am 19. März nicht in Basel stattfinden kann. #FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive pic.twitter.com/3BCTwUFn81 — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) March 9, 2020

Will man die Super und Challenge League zu Ende spielen, ist es notwendig, den Spielbetrieb im April wieder aufzunehmen. Andernfalls liessen sich kaum sämtliche Spiele bis Ende Mai bestreiten. Alles hängt davon ab, ob der Bundesrat an seinem Verbot von Grossanlässen festhält. Sollte es auch im April Bestand haben, wird es problematisch. Geisterspiele sind für Challenge- und Super-League-existenzgefährdend. Momentan versuchen die Teams, mit Testspielen im Rhythmus zu bleiben.

Die Cup-Viertelfinals wurden auf unbestimmte Zeit vertagt. Ob die Meisterschaften im Amateurbereich ruhen, entscheiden die Kantone. Auch die Schweizer Fussballnationalmannschaft ist abhängig von Regierungsentscheiden. Katar verhängte jüngst ein Einreiseverbot für 14 Nationen. Ob das Vierländerturnier Ende Monat in Katar durchgeführt werden kann, ist mehr als fraglich. Mehrere Spieler aus Italien dürften wohl nicht einreisen.

Katar erlässt Einreiseverbot für 14 Länder (Ironie: vor allem für jene, aus denen die Stadionarbeiter kommen).



Das Mini-Turnier mit Belgien, Portugal, Kroatien und der Schweiz von Ende März dürfte auf der Kippe stehen. https://t.co/7TM354BBZt — zwölf (@zwoelf_mag) March 9, 2020

Im Eishockey steht eine Entscheidung kurz bevor. Morgen um zehn Uhr beraten National und Swiss League über das weitere Vorgehen. Sollte der Bundesrat das Verbot von Grossanlässen zeitlich nicht ausweiten, starten am 17. März die Playoffs. Wenn aber Events mit mehr als 1'000 Zuschauern verboten bleiben, werden die Playoffs vor leeren Rängen oder aber gar nicht ausgespielt. Gegenwärtig ist letztere Variante die wahrscheinlichste, weil sie wohl das kleinere Übel wäre. Ein Vertragsbruch mit den TV-Partnern wäre langfristig voraussichtlich teurer. Deutschland: Geisterspiele stehen bevor Am Samstag waren 53'877 Zuschauer im Borussia Park, obschon der nur wenige Kilometer entfernte Landkreis Heinsberg besonders betroffen ist vom Virus. Schulen und Bäder wurden geschlossen, doch die Bundesliga, ein Heiligtum in Deutschland, ging scheinbar ungerührt weiter. Am Sonntag meldete sich der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn via Twitter zu Wort. Er «ermuntere» dazu, Veranstaltungen mit mehr als 1'000 Teilnehmern vorerst abzusagen. An der Bundespressekonferenz am Montag wiederholte der 39-Jährige seine Empfehlung. Die Entscheidungsgewalt obliegt allerdings den lokalen Gesundheitsbehörden. Dass Spahns Empfehlung umgesetzt werden dürfte, liess Karl-Josef Laumann, Gesundheitsminister Nordrhein-Westfalens, bei «Anne Will» durchblicken. Im sonntagabendlichen Talk in der ARD sagte er: «In Wahrheit ist es wie eine Anordnung.» Man werde die Empfehlung des Gesundheitsministers umsetzen. Folglich wird mindestens das anstehende Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 vor leeren Rängen stattfinden. Die Borussia schreibt, dass ein finales Urteil spätestens morgen Dienstag erwartet wird.

Nach zahlreichen Gesprächen mit Verantwortlichen ermuntere ich ausdrücklich, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bis auf Weiteres abzusagen. Prinzipien für den Umgang mit kleineren Veranstaltungen hat das @rki_de entwickelt. (3/6) — Jens Spahn (@jensspahn) March 8, 2020

Betroffen ist auch das Rheinderby zwischen Mönchengladbach und Köln. Wegen des Orkans «Sabine» wurde die Begegnung auf den kommenden Mittwoch verlegt. Eine erneute Verlegung steht im Raum. Ansonsten droht ein Geisterspiel. Ein Sprecher der Stadt Mönchengladbach sagte, dass Montag und Dienstag Gesprächsrunden stattfänden. Die Deutsche Fussballliga (DFL) veröffentlichte ein Statement in dem sie verkündete, «dass die Saison wie vorgesehen bis Mitte Mai zu Ende gespielt werden muss». Geschäftsführer Christian Seifert schrieb weiter: «Das DFL-Präsidium wird sich hierzu kurzfristig erneut austauschen und zeitnah ein Treffen der Clubs ansetzen.» Am Montag sprach Seifert bei der «Bild». Der 50-Jährige sagte: «Wir haben entschieden, dass der Spieltag stattfindet, rein sportlich. Mit wie vielen Zuschauern und ob ohne, das ist eine Entscheidung, die die Behörden treffen müssen.» Ein Spieltag mit Zuschauern sei «nicht realistisch».

Erklärung von #DFL-Geschäftsführer Christian Seifert mit Blick auf aktuelle Entwicklungen in Zusammenhang mit dem #Corona-Virus ➡️ https://t.co/5VkbgHLOdV#COVID19 pic.twitter.com/3Z1bmuR9Aw — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) March 8, 2020

In Leipzig entschieden die Verantwortlichen entgegen Spahns Empfehlung. Das Champions-League-Spiel am Dienstagabend zwischen Leipzig und Tottenham wird vor Publikum ausgetragen. Der Leipziger Stadtsprecher verkündete den Entschluss am Montagmittag. Frankreich: Paris gegen Dortmund ohne Zuschauer Die französische Sportzeitung «L'Équipe» mutmasste bereits am Sonntagabend, dass beim Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund keine Zuschauer zugelassen sind. Die Polizeipräfektur der Hauptstadt bestätigte am Montagmittag dieses Gerücht. Der Parc des Princes wird leer sein, wenn PSG versucht, einen 1:2-Rückstand zu drehen.

#Coronavirus | En application des mesures annoncées en conseil de défense hier soir, le préfet de Police a décidé que le match #PSGBVB se déroulera à huis clos. pic.twitter.com/arwKhKE81f — Préfecture de Police (@prefpolice) March 9, 2020

Tage zuvor hat die französische Regierung empfohlen, Events mit mehr als 1'000 Teilnehmern abzusagen. Einige Partien der Ligue 1 gingen an diesem Wochenende dennoch mit Publikum über die Bühne. Mittels Sondergenehmigungen. Besonders bitter sind die Auswirkungen des Virus für den Hockey Club de Mulhouse, der im Viertelfinal-Playoff gegen Amiens mit 2:3 zurücklag, ehe er ausgeschlossen wurde. Weil im Elsass überdurchschnittlich viele Ansteckungen bekannt sind. Italien: Abbruch der Serie A droht Damiano Tommasi ist Chef der italienischen Fussballer-Gewerkschaft. Der Ex-Profi forderte am Samstag, den Spielbetrieb zu stoppen. Sportminister Vincenzo Spadafora schloss sich dieser Meinung am Sonntag öffentlich an. Es kam zu kuriosen Szenen. Die Partie zwischen Parma und SPAL sollte um 12.30 Uhr angepfiffen werden. Die Spieler warteten bereits im Spielertunnel, wurden nach Bekanntgabe von Spadaforas Bitte allerdings wieder in die Kabine beordert. Über eine Stunde später wurde die Begegnung doch noch freigegeben. In Italien sind Sportveranstaltungen gegenwärtig nur ohne Publikum erlaubt. Am Dienstag befindet der italienische Fussballverband in einer Sondersitzung über die Fortsetzung der Serie A.

England: Hände schütteln ist nicht erlaubt In England ist das Virus noch nicht allzu verbreitet. Über die Absage von Premier-League-Spielen wird deshalb nicht diskutiert. In einem Schreiben an die Vereine hat die Liga aber einen Verhaltenskatalog definiert. Das Handshake vor dem Spiel fällt beispielsweise weg.