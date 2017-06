Anfrage an Radio Eriwan: Kann der FC Alashkert die Champions League gewinnen?

Antwort: «Im Prinzip ja, aber es wird nicht passieren. Nicht jeder Schiedsrichter verhilft ihm zum Sieg.»

Wer sich in Eriwan aufhält, erinnert sich unweigerlich an diesen fiktiven Radiosender. Der zur Legende geworden ist, weil er mit viel Witz die Fragen seiner Zuhörer beantwortet und das kommunistische Sowjetregime mit feiner Ironie auf die Schippe genommen hat.

Ebenfalls für dumm verkauft, allerdings ohne Humor, fühlt sich in Eriwan am Dienstagabend die Delegation des FC Santa Coloma. «Der Schiedsrichter hat uns einen Penalty unterschlagen», wettert Trainer Richard Imbernón. Der Meister aus Andorra hat im Stadion der Republik gegen den FC Alashkert 0:1 verloren und wartet jetzt in der heissen Sommernacht auf die Rückfahrt ins Hotel.