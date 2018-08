Sein Name stand auf einer Liste von Spielern, deren Zukunft in der Nationalmannschaft nach dem Ausscheiden in den WM-Achtelfinals in Russland ungewiss schien: Captain Stephan Lichtsteiner (34), der 103 Mal das Schweizer Trikot getragen hatte. Nun sagt der Verteidiger, der seit Sommer bei Arsenal London unter Vertrag steht: «Ich mache definitiv weiter. Ich habe noch grosse Ziele, Ambitionen und Träume, die ich verwirklichen will.»