Haben Sie also nie auf einen Film gesetzt, der am Ende floppte, nur weil er eine Herzensangelegenheit war?

Es gehört dazu, dass nicht jeder Film die Leute so anspricht, wie man sich das erhofft. Denn man weiss ja im Voraus nie, was beim Kunden gut ankommt. So wie man auch im Fussball mal ein Spiel verlieren kann. Es ist nicht wichtig, wie ich ticke, sondern was beim Publikum ankommt. Das ist meine Grundhaltung. Darum habe ich nach meinem Einstieg bei Radio Raurach auch gleich eine Umfrage gemacht, was die Leute hören wollen, und das Programm dann genau so angepasst. In der Folge stiegen der Umsatz und die Hörerzahlen markant an. Es geht immer um die «First Users», wie das Steve Jobs einmal gesagt hat. Das wären beim FCB die Fans. Genau darum geht es bei unserer Strategie.