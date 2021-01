Brady zieht mit Tampa Bay Buccaneers ins Endspiel ein und greift nach siebtem Titel

(keg) Tom Brady hat mit seinen Tampa Bay Buccaneers dank einem 31:26 im Play-off-Halbfinal bei Aaron Rodgers und den Green Bay Packers zum zehnten Mal den Einzug ins Endspiel geschafft. Er zerstörte damit am Sonntag auch den Traum des deutschen Wide Receivers Equanimeous St. Brown. Mahomes folgte mit Titelverteidiger Kansas City Chiefs durch ein 38:24 gegen die Buffalo Bills.

Brady, der im Sommer nach 20 Jahren und sechs Titeln mit den New England Patriots gegen Süden gewechselt war, spielt mit den Buccaneers damit am 7. Februar in Tampa/Florida als erstes Team im eigenen Stadion um die Vince Lombardi Trophy. St. Brown hätte es nach Markus Koch, Sebastian Vollmer und Mark Nzeocha als vierter Deutscher in den Super Bowl schaffen können.