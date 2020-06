Die Supportervereinigung USL veröffentlichte am vergangenen Donnerstag eine Mitteilung mit dem Titel: «Keine neue Saisonkarte ohne klare Verhältnisse.» Diese Anhänger-Gruppe, die in Nicht-Coronazeiten die Heimspiele des FC Luzern im Stehplatzsektor besucht, schreibt von den Sorgen um die Zukunft des Vereins. Nicht unberechtigt, denn es ist nicht ausgeschlossen, dass der FCL an Ausländer verkauft werden könnte.

Die USL macht in der Mitteilung auf die Gefahren aufmerksam. Wegen dubioser ausländischer Investoren waren in der Vergangenheit Schweizer Fussballclubs in grosse Schwierigkeiten geraten. Man denke nur an Neuchâtel Xamax mit dem Tschetschenen Bulat Tschagajew, Servette mit Marc Roger aus Frankreich oder den FC Wil, der über Jahre türkischen und ukrainischen Investoren gehörte.

Club soll eigenständig und lokal verankert bleiben

Keine Lust hat die USL auch auf einen FCL-Verkauf an ein chinesisches Finanzkonstrukt, wie das beim Rekordmeister GC kürzlich passiert ist. Aber auch ein internationaler Chemiegigant wie Ineos, dem Lausanne-Sport gehört, kommt für die Supporter nicht in Frage. «Unser Fussballclub muss eigenständig und lokal verankert bleiben», lautet die klare Forderung der USL.

Von den Aktionären Bernhard Alpstaeg, Samih Sawiris, Marco Sieber, Hans Schmid und Josef Bieri fordert sie, endlich Klarheit zu schaffen, «an was oder wen wir uns künftig orientieren können». Bis diese Angelegenheit nicht geklärt ist, wird die USL gemäss der Botschaft allen anderen FCL-Fans und Sponsoren empfehlen, keine Saisonkarten 2020/21 zu kaufen.

Auf diese Aufforderung haben gestern die Vereinigten FCL-Fanclubs (VFFC) reagiert. In einer Stellungnahme schreiben sie, dass sie «mit grossem Erstaunen» vom Boykottaufruf der Fan-Gruppierung USL Kenntnis nehmen.