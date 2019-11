Biathlon als Volkssport: Tipps für Freizeitsportler

Die Biathlon-Arena in Lenzerheide bietet zum aktiven Kennenlernen der Sportart verschiedene Varianten an. Vom einstündigen Schnupperkurs für Erwachsene oder Jugendliche bis hin zum dreistufigen Kurs «Basic», «Advanced» und «Pro». In jeweils zwei Stunden werden die Kursteilnehmer unter fachkundiger Anleitung Schritt für Schritt in die Kunst des Biathlons eingeweiht. Mehr Informationen dazu:www.biathlon-arena-lenzerheide.ch.