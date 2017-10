Sechsspurige Autostrassen schlängeln sich wie Lebensadern durch die karge Steppenlandschaft, staubig vom Sand, durchsetzt nur mit mageren Büschen.

Eine dieser Strassen führt mitten ins Herz von Abu Dhabi und verschwindet irgendwann in den imposanten Häuserschluchten, zwischen Prunkbauten aus Glas, Stahl und Beton, die in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen sind.

Auch heute noch wächst die 1,5-Millionen-Stadt rasant, wie ein Ballett bewegen sich die Baukräne in der flimmernden Hitze. Abu Dhabi – das ist wie ein modernes Märchen aus Tausendundeiner Nacht. Und Schauplatz einer erstaunlichen Geschichte.

Verliebt in einen Wintersport

In einem dieser prunkvollen Häuser wohnt Zahra Lari, 22-jährig, Studentin in Umweltgesundheit und Sicherheit. Die junge Frau wächst auf in einem Land, in dem im Hochsommer im Schnitt Temperaturen von 42 Grad gemessen werden. Die meisten Emirati kennen Schnee nur von Bildern oder Reisen in ferne Länder.

Nicht Zahra Lari. Sie hat sich in einen Wintersport verliebt. Es ist im Jahr 2007, als das Mädchen den Disney-Film «Die Eisprinzessin» sieht. Es ist die Geschichte einer Highschool-Schülerin, die gegen den Willen ihre Mutter vom strebsamen Sonderling zur gefeierten Eiskunstläuferin wird.

Die Bedenken des Vaters

Es ist einer jener brütend heissen Tage, an dem Lari sich vornimmt, Eiskunstläuferin zu werden. Es ist kein Traum, sondern ein Ziel. Eines gegen jegliche Konvention, verbunden mit Widerständen: den Wertvorstellungen der Gesellschaft, der eigenen Familie.

Mutter Roquiva, eine Amerikanerin, die seit 25 Jahren in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebt, fürchtet die Verletzungsgefahr. Vater Fadhel stört sich an den eng anliegenden Kleidern, welche die grazilen Körper eher noch betonen als verbergen.

Doch Zahra Lari bleibt hartnäckig, bis die Eltern einlenken und ihr auf einer der nur drei Eisflächen des Landes, in einem der pompösen Einkaufszentren der Stadt, eine halbstündige Lektion pro Woche ermöglichen.

Eisfeld mit Touristen teilen

Erst, als eine rumänische Trainerin Zahra Lari Talent attestiert, darf sie noch regelmässiger aufs Eisfeld, das sie sich mit Touristen aus aller Welt teilt, die sich das Gaudi, einmal in der Wüste eiszulaufen, nicht entgehen lassen wollen.

Ihr grosser Traum ist es, sich einmal für die Olympischen Winterspiele zu qualifizieren – sie wäre die Erste ihres Landes. «Wenn dich deine Träume nicht beängstigen, sind sie nicht gross genug», sagt sie im Dokumentarfilm «Eisblume».

Bei der Nebelhorn-Trophy in Oberstdorf am vergangenen Wochenende verpasst sie die letzte Chance, sich für die Spiele in Pyeongchang zu qualifizieren. Zwar beherrscht Lari Pirouetten und Sprünge doppelt, doch von der Weltspitze ist sie damit noch immer weit entfernt.

Aufsehen durch ihre Erscheinung

Aufsehen erregt sie in erster Linie noch immer durch ihre Erscheinung. Als praktizierende Muslimin trägt sie auch bei ihren Wettkämpfen einen Hidschab. Selbst auf den Kanälen in den sozialen Netzwerken, die sie rege nutzt, ist kein Schnappschuss zu finden, auf dem sie keinen Schleier trägt.

«Mein Vater sieht die körperbetonten Kleider nicht gerne», sagte Lari Anfang Januar der «Financial Times». Immer wieder muss sie Anfeindungen aus der schützenden Anonymität der sozialen Netzwerke über sich ergehen lassen.

«Viele Leute sagen, ich solle zu Hause bleiben, für die Familie kochen und Kinder aufziehen», sagt Lari. Selbst ihr Vater und ihre Onkel müssten sich rechtfertigen, wenn sie gefragt werden, wieso sie das Eislaufen erlauben.

Nike wittert Milliardengeschäft

Sie steckt es weg. Bewegt sich weiter im Spannungsfeld zwischen fesselnder Tradition und glitzernder Moderne. Auch, weil sie mehr sein will als eine Sportlerin: ein Vorbild. Sie sagt Sätze wie: «Habe keine Angst, anders zu sein. Habe Angst, gleich zu sein.»

Sie hat damit Barrieren niedergerissen, gedankliche und geografische. Letzten Winter war sie im Trainingslager in Flims. «Folter», wie sie sagt. Nicht wegen der Schweiz, sondern weil sie sich nichts anderes vorstellen kann, als in der Hitze Abu Dhabis zu leben.

Lari ist nicht die Einzige, die mit Schleier für die Trennung von Religion und Regel und für die Rechte der Frau einsteht. Die Leichtathletin Ruqaya Al Ghasara aus Bahrain erreichte bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking die Halbfinals und sagte danach: «Es geht nicht nur darum, ein Kleidungsstück zu tragen. Der Hidschab gibt mir Stärke.»

Die Ägypterin Doaa Elghobashy trat im letzten Jahr in Rio de Janeiro im freizügigen Beachvolleyball verschleiert an. Die Fifa hatte 2010 bei den Olympischen Jugendspielen den Iran ausschliessen wollen, weil das Kopftuch ein religiöses Statement sei. Als die Frauen auf ihr Recht bestehen, einigt man sich schliesslich auf einen Kompromiss.

Längst ist eine Debatte darüber entbrannt, wie Regel und Religion zu vereinbaren sind. Es geht dabei um weit mehr als um Sport, um Themen wie Ausgrenzung und Integration. Aber auch um Geld.

Erst im März hat Sportartikel-Gigant Nike seine erste islamkonforme Linie lanciert und sich werbewirksam als Vorreiter inszeniert. Eine der Botschafterinnen? Zahra Lari, die Eisprinzessin mit Kopftuch.