«YB hat momentan das, was der FCB acht Jahre lang hatte.» Besser hätte FCB-Trainer Marcel Koller die Sachlage vor dem Spitzenkampf vom Sonntag nicht formulieren können. Auf dem Platz hat der FCB beim 2:2 mit einer willensstarken Leistung aber bewiesen, dass sich die Machtverhältnisse spätestens in der neuen Saison wieder ändern könnten.

Der FCB beweist gegen YB, dass er mit dem um 21 Punkte enteilten alten und bald auch neuen Meister mithalten kann. Trotzdem muss er auch erfahren, wie brutal effektiv die Berner sind. Zweimal taucht YB in Halbzeit 1 vor dem FCB-Tor auf, zweimal muss Goalie Jonas Omlin den Ball aus dem Netz holen. FCB-Captain Marek Suchy erklärt diese Abgezocktheit wie folgt: «Bern hat eine Winnermentalität entwickelt. In einer solchen Phase laufen viele Dinge automatisch in deine Richtung.» Der FCB hat in der Schlussphase bei zwei Lattentreffern und zwei guten Möglichkeiten der Berner auch Glück, dass YB nicht noch das 3:2 macht. Am Ende sind beide Teams mit dem Ergebnis zufrieden und dürfen das auch sein.

Die Highlights vom 2:2 gegen YB: