Man kann es nicht anders bezeichnen: Der FC Basel steckt in einer Krise. Zweimal in Folge ging er in der Liga als Verlierer vom Platz. Zwei magere Punkte nur resultieren aus den jüngsten vier Spielen, nur 11 sind es aus allen bisherigen Meisterschaftsspielen.

So schlecht stand es um den FCB seit acht Jahren nicht mehr. Und sollte das Duell gegen den FC Zürich auch noch verloren gehen, wäre es gar die schwächste Phase seit 1998, als die Basler unter Guy Mathez ebenfalls drei Pleiten in der Liga aneinanderreihten.

Am Tiefpunkt angelangt

Auch ohne einen neuerlichen Rückschlag im Klassiker ist der FCB bereits an einem Tiefpunkt. An solchen braucht es starke Figuren, die das Ruder herumreissen können. Leader, Typen, Antreiber. Auf dem Platz fehlen sie. Dies zu ändern, ist erst in der Winterpause möglich. Neben dem Platz aber sind sie da.

Oder besser: Wären sie da. Es gibt mit Bernhard Burgener einen Präsidenten, mit Jean-Paul Brigger einen CEO, mit Marco Streller einen Sportchef und mit Raphael Wicky einen Trainer. Ein starkes Quartett, obschon allesamt Novizen in ihrer jeweiligen Position sind. Krisen kennen sie alle – nur in jeweils anderer Funktion als jetzt.

Aus dem «Sumpf herauszukämpfen»

Den grössten Klub der Schweiz aus dem «Sumpf herauszukämpfen», wie Wicky die aktuelle Lage versinnbildlicht, dazu fehlt allen die Erfahrung. Geht es um die Lösung auf dem Platz, ist sich Wicky im Klaren, wie es gehen muss: «Es geht nur gemeinsam. Wir müssen alle in die gleiche Richtung ziehen.»

Alle. Gemeinsam. Immer wieder betont er dies. Sein Vizecaptain und Führungsspieler Michael Lang wählte im Anschluss an das 1:2 gegen St. Gallen sichtlich geknickt ähnliche Worte: «Wir müssen alle zusammenstehen, wir müssen Männer sein und alle ein Stück mehr Verantwortung übernehmen.» Alle. Zusammen.

Was Lang und Wicky auf dem Platz fordern, darf auch neben dem Platz gefordert werden. Von allen. Bislang war das mehr Wunschdenken denn Tatsache. Verliert der FCB gegen YB, stellen sich Streller und Wicky hin.

Unterliegt der FCB Lausanne, sind es erneut Sportchef und Coach, die sich rechtfertigen. Und kassiert man gegen St. Gallen Pleite Nummer drei, erklärt einzig Wicky seine Unzufriedenheit vor den Medien. Nie gesehen sind hingegen Burgener und Brigger. Vor allem bei Letzterem darf man getrost fragen, was er tut und wo genau seine Aufgabenbereiche liegen.

Die gemeinsamen Jogging-Runden

Dass Burgener nicht medienwirksam auftreten würde, wie dies sein Vorgänger Bernhard Heusler zu tun wusste, kündigte er an. Burgener will im Schatten wirken. Und hält Wort. Seit seinem Amtsantritt ist es still geworden um ihn. Auf Interviewanfragen wird man vertröstet. Burgener weile derzeit noch im Ausland. Telefonisch ist er ebenso wenig zu erreichen.

Aber das müsste er auch nicht, stünde Brigger als CEO vor die Medien und würde Streller und Wicky stützen und schützen, statt immer nur sie den Kopf hinhalten zu lassen. Denn beide stehen sie in der Kritik. Es ginge marginal um den Inhalt des Auftrittes Briggers, vielmehr aber um die Symbolik. Um Präsenz, die damit demonstriert würde. Stattdessen werden auch Interviewanfragen an seine Person abgelehnt, der Walliser wolle noch nicht sprechen, sei noch nicht genügend gut eingearbeitet.

Streller betont immer wieder, dass der Austausch mit Brigger gut sei. Er sei der ruhende Pol, der den emotionsgetriebenen Sportchef ausgleichen könne. Also wäre Brigger in der aktuellen Situation umso mehr derjenige, den es zu spüren bedürfte. Stattdessen müssen Streller und Wicky auf gemeinsamen Jogging-Runden die Probleme lösen. Ohne gegen aussen spür- und sichtbare Hilfe von Präsident und CEO.

Natürlich ist es schwer, die neue Führung mit der alten zu vergleichen. Und dennoch kann man sich kaum vorstellen, dass ein Bernhard Heusler in solchen Zeiten nicht öffentlich kommuniziert hätte. Man erinnere sich an die Ausschreitungen nach dem Spiel in Aarau, nach denen sich der Ex-Präsident gar zur Ansprache an die Fans gezwungen sah.

Alles ist neu

Jetzt aber ist alles neu. Nicht nur die operative Führung, sondern auch die sportliche Lage. Allenfalls spreche Bernhard Burgener nach dem Spiel gegen den FCZ zu den Medien, wird ausgerichtet. Versprechen will man nichts. Doch diese zumindest kleine Chance lässt einen fast schon dazu verleiten, zu hoffen, dass die Basler gegen den FCZ erneut nicht siegen können. Weil sich dann auch Burgener nicht mehr verstecken kann.