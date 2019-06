Titelverteidiger Nick Alpiger ist der Favorit am Basellandschaftlichen Kantonalschwingfest. Der grösste Konkurrent des 22-Jährigen könnte Curdin Orlik sein, der Bruder der Nummer 1 in der Jahrswertung, Armon Orlik. Und was kann Samuel Brun am Heimfest zeigen? Verfolgen Sie das Fest im Liveticker.