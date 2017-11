Wir schreiben den 7 Dezember 2011:

Was war das für ein Spiel damals Ende 2011. Der FC Basel braucht am sechsten Spieltag der Gruppenphase der Champions League 2011/12 einen Sieg, um in der Königsklasse zu überwintern. Und dann gehen die Rot-Blauen schon in der 30. Minute durch ein Tor von Marco Streller in Führung. Das Zittern beginnt – und erreicht einen der Höhepunkte in der 60. Minute, als Markus Steinhöfer eine Flanke von Nani mit voller Wucht an die Latte von Yann Sommers Kasten donnert.

«Wir üben im Training Lattenschiessen und ich habe bewiesen, dass ich es kann», scherzt er nach dem Spiel. Ja, er scherzt, denn der FCB gewinnt das Spiel gegen Manchester United. Kurz vor Schluss erhöht Alex Frei auf 2:0, erneut kommt die Flanke von Xherdan Shaqiri. United kommt zwar durch ein Tor von Phil Jones noch einmal heran. Aber es bleibt beim 2:1 für Basel. Die Sensation ist perfekt, der FCB kegelt einen der grössten Klubs des Weltfussballs aus der Königsklasse. Sir Alex Ferguson muss in die Europa League und sagt: «Ich kenne diesen Wettbewerb gar nicht, ich weiss nicht mal, welche Teams drin sind und wann gespielt wird.» (sel)