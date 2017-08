Die Sonne brennt auf den Kunstrasen und in manch einem Klub würde Alarmstimmung herrschen nach so einem Start. Nicht in Thun. «Wir haben uns mit dem Szenario auseinandergesetzt, was ist, wenn wir nach vier Spielen mit null Punkten dastehen», sagt Schneider. Sie mussten, könnte man anfügen. Denn es ist durchaus realistisch. Mit Sion, dem FCZ, dem FCB und YB trifft Schneiders Elf auf vier Liga-Schwergewichte. Und so sagt der Thun-Trainer: «Die Welt würde nicht untergehen, wenn wir alle vier Spiele verlieren würden.»

Natürlich hat man andere Ambitionen als dieses «Null-Szenario». Gerade vor heimischem Publikum, auf dem Kunstrasen, da will man punkten. Egal, wer kommt. Denn so tief man die Ziele auch setzt (Liga-Erhalt), seit dem Wiederaufstieg 2010 schlossen die Thuner die Meisterschaft im schlechtesten Fall auf Platz 6 ab, erreichten 2013/14 (unter Urs Fischer) gar die Europa-League-Gruppenphase. Dabei werden sie Saison für Saison als Abstiegskandidat gehandelt. Weil sie immer wieder ihre besten Spieler an die Konkurrenz verlieren, immer wieder No-Names aus den Tiefen des Schweizer Fussballs verpflichten.

Abstieg? Existenzbedrohend!

Es ist eine Qualität der Thuner, dass sie ein realistisches Selbstbild haben. Sie kennen ihre Rolle in der Liga, hadern nicht mit ihrem Schicksal. Man zeigt sich gelassen selbst in der Niederlage, die Medien beschäftigen sich mit dem Geschehen am Fusse des Stockhorns ohnehin nur zurückhaltend. Ein optimales Umfeld, um als junger Trainer ins Geschäft zu kommen, könnte man denken. Doch Marc Schneider sagt: «Eigentlich ist der Druck in Thun grösser als in Basel.»