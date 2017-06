Nach diversen Gesprächen liess man es an der ausserordentlichen Vereinsversammlung zu einer Art «Vertrauensfrage» kommen. Kernpunkt war das Stimmrecht für Nachwuchsspieler. Damit diese nicht nur zahlen, aber nicht mitbestimmen dürfen, sah man im Stimmrecht ein wichtiges Argument, um gemeinsam in eine bessere Zukunft zu gehen.

Rund ein Drittel aller Stimmberechtigten war anwesend und unterstützte die Idee und ebnete damit auch den Weg für eine Rückkehr Blatters auf den Präsidentensessel. Ebenfalls wieder dabei ist Felix, nur Neuschwander hielt am Rücktritt fest. «Für mich ist wichtig, dass wir eine Vorwärtsstrategie fahren können. Wir müssen in den Nachwuchs investieren, denn es klafft eine grosse Lücke, die wir nicht sofort auffüllen können. Das zeigt sich in der ersten Mannschaft nun immer deutlicher.» Man müsse zusammenrücken, so Blatter.

Mit Thomas Von Euw hat man einen ausgewiesenen Mann mit einem Teilpensum für den Nachwuchs verpflichtet. Für die erste Mannschaft wurden mit Thomas Heiniger (Headcoach) und René Scherrer (Assistent) auch neue Leute geholt. Doch das Team hat weitere Leistungsträger verloren. Alain Willemin (Rücktritt), Simon Fässler, Fabian Burkhalter, Yves Morand, Edi Stohwasser und Adrian Laubacher (letzte Saison drittbester Skorer in der Gruppe) wechselten den Verein.

Es fehlen fünf bis sechs Jahrgänge

Für Stefan Keller, langjähriger Spieler und nach einem Jahr Pause jetzt als Sportchef zuständig für die Mannschaft, wartet eine Herausforderung. «Dieser Aderlass hat sich schon lange abgezeichnet. Vor allem, dass langjährige Stammspieler ihren Rücktritt erklären. Dass wir momentan kaum eigenen Nachwuchs haben, um die entstandenen Lücken zu schliessen, ist ebenfalls klar. Uns fehlen fünf, sechs Jahrgänge. Jammern bringt aber nichts.»

Für Keller ist klar, dass nun die eigenen Spieler, die alle auch schon Jahre in der 2. Liga spielen, aus dem Schatten treten und Verantwortung übernehmen können und müssen. Der Sportchef sieht die Playoff-Qualifikation als realistisches Ziel, trotz allem, und er geht davon aus, dass bis zum Saisonstart noch der eine und andere Spieler verpflichtet werden könne.

«Ich vertraue der Zusammenarbeit mit Basel und Rheinfelden. Gleichzeitig wird man aber die Arbeit im Nachwuchs forcieren.» Das ist aktuell für alle das zentrale Thema. Der Hockeyverein aus dem Laufental steht vor einer Herausforderung, aber vielleicht ist ja gerade das der Schlüssel zum Erfolg. «Als», wie es Blatter formuliert, «Familie und verschworenes Team.»