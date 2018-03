Einen kurzen Rapport schreibt er noch, dann ist sein Job getan, der Ball liegt bei der Liga. Diese muss entscheiden, ob das Spiel wiederholt wird oder dem FCB eine Forfait-Niederlage droht. Dies wäre allerdings nur der Fall, sollte dem Verein eine Schuld am Stromausfall nachgewiesen werden können.

Bis gestern war die Ursache noch nicht geklärt. Der FCB verwies auf laufende Abklärungen und konnte kein Update geben. Das Gerücht, ein Brand in einer Migros-Filiale habe das Blackout provoziert, wollte der FCB nicht bestätigen. Schiri Hänni hatte diese Möglichkeit ins Spiel gebracht. Später aber relativierte er und gab zu Protokoll, keine Kenntnis davon zu haben, wer oder was der Verursacher ist. Solange Letzterer nicht gefunden ist, sind der Liga die Hände gebunden.

«Der Spieler mag diesen Rhytmus»

Auf die beiden Szenarien angesprochen, äussern sich die Exponenten der Klubs unterschiedlich. Während FCB-Trainer Raphael Wicky sich nicht an Spekulationen beteiligen will, aber sagt, «dass ich davon ausgehe, dass es ein Wiederholungsspiel geben wird», sieht man dies beim FCZ anders: «Ich erwarte einen Forfait-Sieg und drei Punkte für uns», macht Sportchef Thomas Bickel deutlich. Dies forderte der FCZ jedoch bereits im letzten Jahr in Aarau erfolglos.

Wahrscheinlicher ist zurzeit ein Nachholspiel. Es wäre das zweite für den FCB, nachdem bereits vor einer Woche das Spiel gegen Lausanne hatte abgesagt werden müssen. «Zwei Spielabsagen nacheinander habe ich noch nie erlebt», sagte Wicky. Der erneute Leerlauf sei «schade» und «ärgerlich». Und vor allem bedeutet er mehr englische Wochen, die auf den FCB zukommen werden. «Das macht mir keine grossen Sorgen, schliesslich haben wir mit den englischen Wochen gute Erfahrungen gemacht. Und der Spieler mag diesen Rhythmus sowieso.»

Grössere Sorgen dürfte ein allfälliger Entscheid am grünen Tisch bereiten. Dieser wäre für den FCB wohl entscheidend im Meisterduell mit YB. Die Berner konnten gestern in Lugano mit 4:2 gewinnen. Somit beträgt der Rückstand der Basler auf die Berner bei zwei Spielen weniger 14 Punkte. Auf diese Möglichkeit angesprochen, sagt Wicky am Samstagabend: «Ich weiss nicht, wie das jeder Spieler für sich aufnimmt. Aber klar, sollten sie gewinnen, sind das schon relativ viele Punkte.»