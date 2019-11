prev next

Am vierten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase empfängt der FC Basel den Getafe CF aus Spanien. Ende Oktober konnte die Koller-Elf auswärts in Getafe gewinnen - folgen heute die nächsten wichtigen Punkte? Verfolgen Sie das Spiel ab 18:55 Uhr in unserem Liveticker.