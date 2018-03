Auch wenn der Sieg gegen Manchester City nichts wert war, hilft er dennoch der Moral der Spieler. Die letzten zwei Spiele gegen Zürich und Lausanne konnte der FCB nicht spielen. Nun steht also die Partie gegen Luzern an. Holen die Basler in Luzern die drei Punkte? Verfolgen Sie die Partie im Liveticker.