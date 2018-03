Die Spieler der 5.-Liga-Mannschaft des SV Muttenz staunen nicht schlecht, als der Gegner am Donnerstagabend mit einer Bitte auf sie zu kommt, gerne einen Spieler einsetzen zu dürfen, der beim Verband nicht als Spieler des FC Aesch gemeldet ist.

Denn bei der neuen Aescher Nummer 8 handelt es sich um keinen Geringeren als Matías Delgado. Den ehemaligen FCB-Captain, diesen Fantasista, diesen begnadeten Fussballer, der seit seinem plötzlichen Rücktritt am 30. Juli so viele Sehnsüchte in Basel unerfüllt lässt.

Nur ein Spiel

Seit seinem letzten Einsatz gegen YB am 22. Juli hat Delgado kein Spiel mehr bestritten. Lange hatte er keine Lust mehr auf Fussball, war froh, keinen Ball mehr am Fuss haben zu müssen.