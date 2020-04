Eric Ramires: «Ich habe auch ohne viel Spielzeit viel gelernt»

Nur zwei Kurzeinsätze hat Eric Ramires für den FC Basel bestritten. Acht Minuten beim 4:0-Heimsieg gegen den FCZ im September 2019 und 20 Minuten beim 1:0-Sieg in der Europa League gegen Nikosia Ende Februar. Jetzt hat der 19-jährige Brasilianer der Zeitung Correio24Horas in seiner Heimatstadt Bahia ein Interview gegeben, in dem er über die vergangenen Monate spricht. «Die Anpassung war ziemlich schwierig. Das Klima, die Sprache, sogar das Essen war etwas kompliziert. Aber im Laufe der Zeit habe ich es geschafft, mich gut anzupassen. Dass Arthur Cabral auch Brasilianer ist, hat es einfacher gemacht», sagt Ramires.

Immer wieder wurde er von kleineren Verletzungen zurückgeworfen. Eine neue Situation für den brasilianischen Nachwuchsnationalspieler. Ramires erklärt: «Es war eine meiner ersten Verletzungen, wegen der ich fast zwei Monate nicht spielen konnte. Das war sehr schwierig, weil ich in Bahia immer gespielt habe. Ich habe gelernt, Geduld zu haben und alles dafür gegeben, um stärker zurück zu kommen. So ist das im Leben eines Spielers. Wir werden nicht immer spielen und wir müssen lernen damit umzugehen.»

Nach all dem Verletzungspech war die Freude bei Ramires gross, als er im Rückspiel gegen Nikosia eingewechselt wurde und zum zweiten Mal im Joggeli auflaufen konnte. «Es war großartig zu spielen. Es war seit meiner Kindheit ein Traum, in Europa zu spielen. Und es war ein noch grösserer Traum, im internationalen Wettbewerb aufzulaufen, dazu noch in einer so entscheidenden Phase», sagt Ramires. Durch das 3:0 im Hinspiel gegen Frankfurt könnte er, wenn die Saison denn fortgesetzt wird, mit dem FCB sogar ein Viertelfinale bestreiten.

Weiterverpflichtung unwahrscheinlich

Wie es mit dem Brasilianer über den Sommer hinaus weitergeht, ist unklar. Der Leihvertrag in Basel endet im Juni. Wegen der Coronakrise erlaubt die Fifa, dass Spieler bis zum Saisonende bei ihren aktuellen Klubs bleiben. Doch die Kaufverpflichtung wird bei Ramires wegen der wenigen Einsätze nicht zum Zug kommen. Um ihn fest zu übernehmen, müsste Basel laut brasilianischen Quellen rund 6 Millionen Euro zahlen, was in diesen Zeiten kaum möglich sein wird.

Obwohl er beim FCB fast nicht gespielt hat, ist Ramires weiterhin begehrt. Atletico Mineiro soll ein Auge auf ihn geworfen haben und damit nicht der einzige Interessent aus Brasilien sein. Ramires erklärt, dass er auch ohne viel Spielzeit viel aus seiner Zeit in Europa gelernt und sich weiterentwickelt hat. «Es ist grossartig, in Europa zu sein und dort neue Kulturen, neue Sprachen und andere Menschen kennenzulernen. Natürlich wollte ich mehr spielen. Ich wollte mehr Einsatzminuten haben. Aber diese Erfahrung liess mich als Mensch wachsen und lernte, mehr Geduld zu haben.»

Mit FCB-Sportchef Ruedi Zbinden ist Ramires in Kontakt. Der Brasilianer sagt: «Wir haben noch nicht entschieden, was passieren wird. Ob ich nach Brasilien zurückkehre oder hier bleiben werde. Aber was auch immer es ist, ich bin vorbereitet. Ich bin jetzt hier in Basel, arbeite auch in der Coronapause konzentriert, und ich bin sicher, dass alles gut wird.»