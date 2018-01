«Ich dachte: Wieso warten?»

Dass beide Transfers am selben Tag abgewickelt und kommuniziert wurden, macht ihren Zusammenhang nur noch deutlicher. Steffen hätte man nicht so einfach und für so wenig Geld (deutsche Medien schreiben von 1,75 Millionen Euro Ablöse) ziehen lassen, hätte man nicht den wechselwilligen und heimatkranken Stocker in der Hinterhand gehabt.

Und dessen sofortige Rückkehr wäre schwer zu rechtfertigen gewesen, weil der FCB auf den Flügeln nicht unbedingt mager besetzt ist. «Es war schon im Sommer ein Thema, jetzt hat sich die Situation gerade so ergeben und Hertha hat mir auch keine Steine in den Weg gelegt. Sie meinten, wenn ich das machen will, dann soll ich das machen», erklärt Stocker seine Rückkehr in diesem Transferfenster. «Also dachte ich: Wieso sollte ich bis im Sommer warten?»

Vielleicht fast noch etwas glücklicher über die Rückkehr des Kriensers, der vor seinem Wechsel nach Berlin sieben Jahre in der ersten Mannschaft des FCB gespielt und in dieser Zeit sechs Meistertitel und drei Cupsiege feiern konnte, war wohl Marco Streller. Sein Strahlen übertraf jenes Stockers beim offiziellen Fototermin gar noch. Der FCB-Sportchef und der jüngste Neuzugang sind seit Jahren enge Freunde. «Vali ist ein fantastischer Spieler. Er wird uns dank seiner grossen Erfahrung und seiner vielseitigen Qualitäten auf und neben dem Platz weiterbringen», lässt sich der Sportchef zitieren.

Die mit Stockers Rückkehr verbundenen Hoffnungen und Sehnsüchte sind riesig. So riesig wie die Last, die von ihm abfällt. In Basel will man genau denselben Stocker sehen, der damals den FCB verlassen hat. Selber sagt er, sehr gerne dieser Spieler sein zu wollen, den man im Joggeli kennt. «Das erwarte ich von mir.» Doch noch bezeichnender ist, was er dann noch ergänzt: «Ich bin hier, um wieder Freude am Fussball zu haben.»