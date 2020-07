Ein bisschen Ordnung im Basler Terminchaos: An diesen Daten spielt der FCB den Cup zu Ende

Die Saison neu zu terminieren ist in Zeiten von Corona schwierig. Komplizierter macht das Unterfangen noch, wenn wie in der Schweiz ein Team gleichzeitig im nationalen sowie dem Europacup spielen sollte. So also, wie das beim FC Basel der Fall ist. Während die Meisterschaft am 2. August beendet wird, stehen im Anschluss noch Partien im Schweizer Cup und der Europa League an. Zieht der FCB in Letzterer in den Viertelfinal ein - was nach dem 3:0-Auswärtssieg bei Frankfurt sehr realistisch ist - kommt es zu einer Terminkollision. Die Uefa hat für die Europa League ein Finalturnier angesetzt, bei welchem die Partien ab Viertelfinal bis Endspiel ausgetragen werden. Zeitpunkt: 10 bis 21. August. Die Termine für den Schweizer Cup lauten 8./9. August (Halbfinal) und 12. August (Final).

Ein Problem, das der SFV nun gelöst hat. In einer kurzfristig einberufenen Medien-Orientierung via Zoom erklärte der Verband am Freitag das weitere Vorgehen: Der Halbfinal Luzern/YB –Rapperswil-Jona/Sion wird am 8./9. August ausgetragen. Gleiches gilt für den Halbfinal Basel – Wintherhur/Bavois, es sei denn, der FCB zieht in den Viertelfinal der Europa League ein.

Dann fände dieser Halbfinal nach dem Ende der Europacup-Saison des FCB statt. Der Cupfinal findet nach dem Ende der Europacup-Saison des FCB statt, es sei denn, der Cup-Halbfinal des FCB könne vor dem allfälligen- Europa-League-Viertelfinal des FCB stattfinden und der FCB würde diesen Halbfinal verlieren. In diesem Fall findet der Final voraussichtlich am 12. August statt. Abhängig sind diese Entscheide auch davon, wann der FCB gegen Frankfurt spielt - dies teilt die Uefa am 9. Juli mit.