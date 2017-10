Vor allem auch dank der sehr überzeugenden Auftritte in der Champions League strotzt der FCB wieder vor Selbstvertrauen. «Das Team wurde stark verjüngt. Und junge Spieler sind in einer solchen Negativspirale nun mal labiler als Routiniers. Aber Trainer Raphael Wicky ging in dieser Phase voran, zusammen mit den älteren Spielern und sie haben die Wende geschafft», weiss Meier.

«Urs Meier mag mich nicht»

Einen der überragenden Jungstars in Basler Diensten kennt Meier bestens: Dimitri Oberlin (20). In der Saison 2014/15, als Meier Trainer beim FC Zürich war, kam Oberlin in die erste Mannschaft. Das Oberlin ein riesiges Talent hat, war damals schon Allen klar. Ein Jahr später verliess der in Kamerun geborene Super-Sprinter den FCZ.

Nur zwei Minuten hatte er in der Super League gespielt. «Alle haben mir Chancen versprochen, doch ich habe sie nicht bekommen», sagte er kurz nach seinem Wechsel zu Red Bull Salzburg der NZZ. Und ein Jahr später präzisierte er im «Blick»: «Ich hatte das Gefühl, Urs Meier mag mich nicht.»

Mit diesen Aussagen konfrontiert, meint Meier: «Schauen Sie, Dimitri war sehr talentiert, das war uns allen klar. Aber er war auch ein Spieler, der noch etliche Defizite hatte, vor allem im physischen Bereich. Das wollte er vielleicht nicht so wahrhaben, aber ich bin froh, dass ich ihn nicht mehr in der ersten Mannschaft habe spielen lassen. Ich musste ihn aus gutem Grund schützen. Schliesslich hat er sich kurz nach seinem Super-League-Debüt am Knie verletzt und fiel mehrere Monate aus. Wenn wir ihn noch mehr forciert hätten, wäre es nur noch schlimmer gekommen.»

Gleiches Thema, andere Ansichten

Zudem findet Meier, dass der Wechsel zu Salzburg für Oberlin gut war. Er habe dort profitiert von einer der besten Nachwuchsabteilungen Europas. «Dort sind Mittel vorhanden, die in der Schweiz keine Mannschaft hat – nicht einmal Basel», sagt der Rapperswil-Trainer.

Die Entwicklung von Oberlin freue ihn. Dass dieser eine andere Sicht auf die Tage damals hat, stört ihn nicht weiter. Meier: «Manchmal muss man junge Spieler auch ein bisschen vor sich selbst schützen.»