Die Entry List der ATP wurde veröffentlicht. Damit stehen 23 von 32 Spielern der Swiss Indoors 2017 fest. Das Teilnehmerfeld komplettieren vier Wildcards, ein Special Entry (formstarker Spieler, der sich nicht über das Ranking qualifizieren konnte) und vier Qualifikanten.

Es ist davon auszugehen, dass Marco Chiudinelli und Henri Laaksonen in den Genuss einer Wildcard kommen. Wer die beiden anderen bekommt, ist noch offen.

Klar ist auch, dass auch in diesem Jahr wieder Spieler kurzfristig absagen werden. In diesem Fall rücken Spieler von der Entry List nach. Jan-Lennard Struff, Damir Dzumhur, Borna Coric und Joao Sousa sind dort an der Front und haben gute Chancen auf eine direkte Qualifikation.

Nicht in Basel am Start sind die Top-10-Spieler Alexander Zverev und Dominic Thiem. Hier sehen Sie, wer parallel in Wien aufschlägt und definitiv nicht nach Basel kommt.