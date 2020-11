Die Zahlen zur FCB-GV: Nicht nur Misstrauen gegenüber Burgener und Heri

Seit Montag ist bekannt, dass Reto Baumgartner der neue Präsident des Vereins FC Basel sein wird. In einer Videobotschaft wendete sich Bernhard Burgener am späten Abend an die Anhänger und verkündete die Ergebnisse. Nun hat der FC Basel die genauen Zahlen und Ergebnisse zur GV nachgereicht. Das wichtigste hier in Kürze: