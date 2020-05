Die jugendlichen Leistungsträger sind zu alt oder weg

Quizfrage: Was unterscheidet die Fussballvereine Wellington Phoenix und Union Berlin und in welcher Kategorie sind sie jeweils weltweit Spitzenreiter? Antwort: Während bei Wellington Phoenix 93,3 Prozent aller in dieser Saison eingesetzten Spieler unter 22 Jahre alt sind, hat Union Berlin (zusammen mit 32 anderen Teams) keinen einzigen Spieler unter 22 Jahren eingesetzt. Während Urs Fischer in Berlin auf Erfahrung setzt, ist in Neuseelands Hauptstadt offenbar die Jugend Trumpf.

Und in der Schweiz? Die Ausbildungsliga Super League rangiert in der Statistik des CIES Football Observatory mit durchschnittlich 20,5 Prozent eingesetzter Spieler unter 22 Jahren im weltweiten Vergleich auf dem guten Rang 18 (von 93 untersuchten Ligen). Dieses Ranking führt die Slowakei vor Neuseeland und Irland an. Mit rund 4 Prozent liegen Kasachstan, die Türkei und China am anderen Ende der Tabelle.