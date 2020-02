Der nächste Rückschlag: Der FC Basel tappt in die Thuner Konterfalle und verliert mit 0:1

Das Spiel: Das Spiel des FCB gegen den FC Thun hat gut gestartet. Der FCB war über kurz oder lang klar die bessere Mannschaft und hat das Spiel geführt. Die erste Grosschance in der 13. Minute durch Taulant Xhaka und den Kopfball von Widmer. In der 24. Minute der nächste Torschuss von Fabian Frei und schon in der 30. Minute der Fallrückzieher von Arthur Cabral. Aber das Tor wollte einfach nicht gelingen. Auch in der zweiten Halbzeit ist der FCB klar die bessere Mannschaft und kreiert immer wieder Torchancen. 8 Minuten nach der Einwechslung von Luca Zuffi liegt dieser in der 70. Minute am Boden und muss verletzt in die Kabine getragen werden. Danach scheint nichts mehr zu funktionieren. Der FCB sichtlich unkonzentriert, läuft in der 78. Minute in einen Konter und drei Basler Verteidiger schaffen es nicht, den einzigen Thuner Munsy zu stoppen, der zwischen den Beinen von Jonas Omlin zum 0:1 einschiebt. Auch in den letzten 12 Minuten kriegt der FCB die Kurve nicht mehr. Blas Riveros der zwischenzeitlich verletzt neben dem Platz liegt und ausgewechselt werden möchte, weitere ungefährliche Angriffe. Mangelnde Präzision und Genauigkeit, viele Fehlpässe und eine ungenügende Chanceauswertung führten dazu, dass der FCB das dritte der vier Spiele im Jahr 2020 verliert und der FC Thun erstmals nach 18 Direktduellen gegen Basel gewinnen kann. Und dies im St. Jakobspark.

Der Beste: Edon Zhegrova konnte zwar keinen Treffer erzielen, war aber immer wieder bei den Torchancen beteiligt. Auch konnte er einige Eckbälle generieren.

Das gab zu reden: Luca Zuffi liegt nur 8 Minuten nach seiner Einwechslung verletzt am Boden. Wahrscheinlich eine Verletzung am Knie. Ganz bitter, da dies der 250. Einsatz von Luca Zuffi für den FCB war.

