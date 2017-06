Zwei Titel mehr als die Basler Neuverpflichtung konnte Daniel Hoegh bereits sammeln. Zwei Mal wurde er Meister und einmal Cupsieger mit dem FCB – den er nun aber verlässt. SC Heerenveen heisst der neue Arbeitgeber des 26-jährigen Dänen, der sich in Basel nie so richtig hatte durchsetzen können. Zuletzt war er hinter Marek Suchy, Manuel Akanji und Éder Balanta gar nur noch die Nummer 4 in der Innenverteidigung.

Nach zwei Jahren verlässt er Basel nun also. Seine Verpflichtung darf als Missverständnis bezeichnet werden. In Erinnerung werden von Hoegh nämlich nur zwei Spiele bleiben, in denen er jeweils eine unglaublich schlechte Figur machte: Das Hinspiel in den Champions-League-Playoffs zu Hause gegen Maccabi Tel Aviv, welches 2:2 ausging, sowie das Rückspiel im Achtelfinal der Europa League gegen den FC Sevilla, in dem der FCB 0:3 unterlag. In beiden Spielen wurde ihm die Schuld an zwei Gegentoren zugeschrieben. Ein Image, das er bis zum letzten Tag in rotblau nie wieder loswurde.