Noch vor dem Spiel gegen Chiasso in der zweiten Runde des Schweizer Cups betonte Raphael Wicky, dass er keine Experimente machen wolle. Zu wichtig sei dieses Spiel, so der Trainer des FC Basel am letzten Freitag. Ähnlich ist die Ausgangslage auch vor dem heutigen Spiel gegen den FC St. Gallen. Seit drei Spielen ist der FCB in der Super League sieglos. Zuletzt setzte es gar eine Pleite gegen Lausanne ab. «Das ist etwas, das sehr wehgetan hat. Diese Niederlage gegen Lausanne war ein Schlag», muss Wicky auch zehn Tage später noch eingestehen.

Die aktuelle Ausbeute von nur 11 Punkten stimmt ihn unzufrieden. «Natürlich ist das so, wenn man FCB-Trainer ist und die Resultate nicht da sind. Es ist nicht das, was erwünscht ist. Das ist punktemässig zu wenig.» Und genau in dieser schwierigen Situation ist Wicky zu etwas gezwungen, was er gegen Chiasso noch tunlichst zu vermeiden wusste: zu Experimenten. Und zwar in der Innenverteidigung. Dort fehlen Wicky mit Marek Suchy und Eder Balanta gleich zwei Stammspieler. Balanta wurde nach seinem Ausschluss im Cup gleich für vier Partien gesperrt. Suchy spielte immer, Balanta mit Ausnahme vom Gastauftritt in Sion ebenfalls.