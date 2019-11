Achtung Basel: Servette hätte eigentlich ein paar Punkte mehr auf dem Konto

Kein Team trifft so oft Aluminium wie Servette. Der FCB hat in dieser Statistik eine ausgeglichene Bilanz. Neben dem Pfostenpech kommt dazu, dass auch der Videoschiedsrichter bislang kein Freund der Genfer ist. Beim Hinspiel im Joggeli durfte Taulant Xhaka trotz Tätlichkeit weiterspielen. Auch in beiden Niederlagen gegen St. Gallen und beim Unentschieden gegen Xamax griff der VAR zum Ärger der Genfer in heiklen Szenen nicht ein. Die Schiedsrichter für die Partie am Samstagabend kommen übrigens im Rahmen eines Austauschprogrammes aus Frankreich. Zumindest sprachlich dürfte das für die vom Pech verfolgten Genfer ein kleiner Vorteil sein.